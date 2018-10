FC Dornbirn will Hinrunde ohne Niederlage abschließen

Der frischgebackene Herbstmeister in der Westliga, FC Dornbirn, hofft im so schwierigen Auswärtsspiel in Kufstein auch die letzten 90 Minuten zum Hinrundenabschluss ohne Niederlage zu absolvieren.

Allerdings wird es für die Schützlinge von Trainer Markus Mader ein schweres Unterfangen, weil die Festungsstädter aus Tirol mit Torjäger Mohamadou Idrissou und Standardspezialist Mathias Treichl zwei sehr starke Einzelspieler zur qualitativstarken Mannschaft noch zusätzlich in der Startaufstellung haben. „Es braucht sowieso eine Klasseleistung von meiner Truppe um ungeschlagen zu bleiben“, sagt FCD-Erfolgscoach Markus Mader. Langzeitausfall Lukas Allgäuer wird durch Felix Gurschler wieder ersetzt. An einen möglichen Titel eines Winterkönig, darüber machen sich die Rothosen noch keine Gedanken.

Regionalliga West 2018/2019

15. Runde

FC Kufstein – FC Mohren Dornbirn Freitag