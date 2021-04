FC Dornbirn will gegen Innsbruck die Serie stoppen

In den letzten sechs direkten Duellen gab es für die Rothosen gegen Wacker Innsbruck keine Punkte und keine Tore.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Wacker Innsbruck - Dornbirn

Endlich die Negativserie gegen Wacker Innsbruck zu beenden lautet das Motto der Messestädter. Mit einem Punkt wäre die Elf von Trainer Markus Mader in der Tiroler Landeshauptstadt schon mehr als zufrieden. Der 52-jährige FCD-Coach kehrt erst am Spieltag nach Dornbirn vom UEFA Pro Lizenzkurs in Lindabrunn zurück und wird am Freitag mittag (13 Uhr) noch das Abschlusstraining der Rothosen leiten, ehe es dann um 16 Uhr mit dem Bus nach Innsbruck geht. Die Personalsorgen sind nach dem überzeugenden 4:2-Sieg in Horn aus Dornbirner Sicht viel größer geworden.

Standardgoalie Lucas Bundschuh feiert am Spieltag in Innsbruck seinen 25. Geburtstag. Der Kennelbacher ist die klare Nummer eins im Tor der Rothosen und stand alle bisherigen 21 Meisterschaftsspiele zwischen den Pfosten. „Wir müssen in Tirol einen gradlinigen und einfachen Fußball spielen dann denke ich wird auch am Tivoli etwas zu holen sein. Wenn jeder Spieler die 102 Prozent abrufen kann bin ich guter Dinge. Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir natürlich ein Sieg, am besten ohne Gegentor. Vorrangiges Ziel ist aber der Klassenerhalt so früh wie möglich zu erreichen“, sagt Geburtstagskind Lucas Bundschuh. In den dreizehn Spielen im Herbst kassierte Bundschuh nur 14 Gegentreffer. Im Frühjahr zappelte schon 17 Mal der Ball im Netz bei nur neun Partien. Aber das hat für Bundschuh auch einen deftigen Grund: „Der Ausfall von Mario Jokic und die ständige Änderungen in der Viererkette aufgrund von Verletzungen oder Krankheit hatte natürlich Auswirkungen. Anfangs gab es noch Schwierigkeiten und Abstimmungsprobleme bei Standards vorwiegend, das haben wir jetzt in den Griff bekommen. Der Sieg an Ostern war für die nächsten drei schweren Aufgaben gegen Innsbruck, Lustenau und Lafnitz enorm wichtig.“