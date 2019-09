FC Dornbirn will endlich den ÖFB-Cup Fluch beenden

Die Rothosen stehen in der zweiten Runde im ÖFB Cup beim Regionalliga Mitte Tabellenführer St. Anna am Aigen vor einer schweren Aufgabe.

Der Liveticker vom Spiel St. Anna am Aigen vs FC Mohren Dornbirn

In den letzten sechs Jahren ist Zweitligaaufsteiger FC Mohren Dornbirn immer schon in der ersten Hauptrunde im Uniqa ÖFB Cup ausgeschieden. Weitere drei Saisonen früher kam für die Rothosen dann am zweiten Spieltag das frühe Aus. Neun Jahre ist es her, als die Messestädter zuletzt das Achtelfinale im österreichweiten Pokal erreicht haben. Am 9. März 2010 verlor FC Dornbirn in der Runde der letzten sechzehn besten Vereine im nationalen Bewerb zuhause gegen Ried mit 0:2. Diese negative Bilanz will nun der Neunte in der 2. Liga endlich beenden und für weitere positive sportliche Akzente sorgen. Nach dem Gastspiel beim Ostligist Wiener Sportklub (6:2) muss der FC Mohren Dornbirn in der zweiten Hauptrunde im ÖFB Cup wieder eine lange Auswärtsfahrt in Kauf nehmen. Die Elf von Meistermacher Markus Mader gastiert beim Regionalliga Mitte Klub USV Weindorf St. Anna am Aigen. Der Verein aus der Steiermark hat mit Tomica Kocijan einen bekannten Trainer auf der Betreuerbank. Der 51-jährige Kroate spielte aktiv zu den glorreichen Zeiten von Sturm Graz und SV Austria Salzburg, absolvierte 259 Partien in der ÖFB Bundesliga und erzielte fast 50 Treffer. Vorsicht ist für Dornbirn geboten: St. Anna am Aigen führt nach neun Runden in der Meisterschaft die Tabelle an. Saisonübergreifend haben die Steirer die letzten zehn Heimspiele nicht mehr verloren. St. Anna am Aigen wurde im Vorjahr Meister der Steirischen Landesliga mit zwölf Punkten Vorsprung auf Gnas. Topstürmer ist Christoph Kobald, der in der Meistersaison 23 (!) Mal ins Schwarze traf.