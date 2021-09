FC Dornbirn will endlich auswärts Zählbares holen

Altach-Leihgabe Anderson gibt im Rothosen-Dress in Niederösterreich sein Comeback und soll die Abwehr stabilisieren.

Von der Auswärtsstärke des FC Dornbirn aus dem vergangenen Jahr ist nicht mehr viel übrig. 26 von insgesamt 38 Punkten haben die Rothosen im Vorjahr über dem Arlberg geholt. In dieser Meisterschaft gab es auf fremden Platz drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 4:10. Mit 16 Feldspieler und zwei Tormänner reist der Tabellenvierzehnte aus der Messestadt schon am Vortag zum Bundesligaabsteiger SKN St. Pölten.

Die Niederösterreicher liegen nur dank dem um fünf Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Dornbirn einen Rang vor Aaron Kircher und Co. Vier von sechs Spieltagen rangiert der letztjährige Siebente Dornbirn auf einem Abstieggsplatz. Allerdings ist St. Pölten klarer Favorit und verpflichtete zudem noch den Ex-Hartberg Stürmer Kresimir Kovacevic (27). Zusammen mit Deni Alar und dem Ex-Altacher Bernd Gschweidl ist St. Pölten speziell auch in der Offensive stark bestückt. Aufpassen muss Dornbirn vor allem auf die beiden starken Mittelfeldspieler Abdoul Karim Conte und Thomas Salamon. „Wir können und werden dem Favorit weh tun. Es gilt die starke Offensive in den Griff zu bekommen und im Mittelfeld die erbitterten Zweikämpfe zu gewinnen. Mit schnellen Kontern sollen meine Spieler Kapital daraus schlagen“, sagt FC Dornbirn Trainer Eric Orie.