FC Dornbirn will die Auswärtsstärke prolongieren

Mit dem schweren Auswärtsspiel beim FAC Wien mit Neocoach Roman Ellensohn beginnt für den FC Dornbirn die Frühjahrsmeisterschaft

Mit einer Verspätung von einer Woche startet auch der FC Mohren Dornbirn in die verbleibenden siebzehn Meisterschaftsspiele in der Frühjahrsmeisterschaft der 2. Liga.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FAC Wien vs FC Dornbirn

Für die Rothosen wird der Auftritt beim Tabellenneunten FAC Wien schon etwas Besonderes. Der gebürtige Götzner Roman Ellensohn (37) hat vor Kurzem das Traineramt in der Bundeshauptstadt Wien übernommen und gibt ausgerechnet gegen FC Dornbirn seine Heimpremiere. „Es bringen meine neue Mannschaft nur positive Ergebnisse weiter. Eine Brisanz hat die Partie für mich aber nicht. Als Vorarlberger mit einer Wiener Truppe gegen ein Team aus meiner Heimat zu spielen ist schon etwas Besonderes und Großartiges. Ich kenne den FC Dornbirn schon von klein auf und freue mich auf das Spiel. Es gibt sicher keine Freundschaft und Geschenke in den 90 Minuten.“, so FAC Wien Neocoach Roman Ellensohn.

In den beiden Aufeinandertreffen von FAC Wien und Dornbirn gab es einen 3:0-Auswärtssieg der Rothosen und ein 1:1-Heimremis. Anfang dieser Woche drückten sowohl Ellensohn als auch FCD-Coach Markus Mader (52) drei Tage lang in Schielleiten in der Oststeiermark die Schulbank. Ein weiterer UEFA Pro Lizenzkurs ging mit dem Schwerpunkt Defensive und Gegenpressing über die Bühne.

Mit vierzehn Spielern und zwei Tormänner machte sich Dornbirn schon gestern auf den Weg nach Lindabrunn, wo man noch eine Trainingseinheit absolviert und nach der Übernachtung erfolgt die Anreise per Bus nach Floridsdorf. Mit Innenverteidiger Andreas Malin (27/Adduktoren), Deniz Mujic (30/muskuläre Probleme), Egzon Shabani (29/gesundheitliche Probleme), Marcel Krnjic (18), Martin Krizic (17/beide Trainingsrückstand), Adem Draganovic (20) und Youngster Elijah Thurnher (18) müssen die Dornbirner doch auf einige Leistungsträger verzichten bzw. kommt ein Einsatz noch zu früh. Die Viererabwehrkette mit Lukas Allgäuer (26), Felix Gurschler (22), Mario Jokic (30) und Florian Prirsch (22) ist gesetzt und soll das Offensiv-Bollwerk der Floridsdorfer mit Marco Sahanek und Milan Jurdik entschärfen.

Dornbirn stellt mit nur 14 Gegentreffer die stabilste Defensivabteilung der 2. Liga. Auch weil Goalie Lucas Bundschuh (24) sich in einer beneidenswerten Form befindet. Unersetzbar sind die beiden „Sechser“ Franco Joppi (32) und Christoph Domig (29). Im ersten Spiel nach dem Abgang von Lukas Fridrikas (23) duellieren sich Maurice Mathis (21) und Lukas Katnik (31) um einen Startplatz im Angriff. Ob der Deutsche Mittelfeldspieler Stefan Wächter (23) schon von Beginn an auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Dafür könnte der erst 16-jährige Eigenbauspieler Bekem Bicki (16) zu seinem ersten Einsatz in der ersten Kampfmannschaft von Dornbirn in der 2. Liga kommen. Auch Neuerwerbung Hamed Saleh (21) hat die Reise nach Wien mitgemacht und steht vor dem Debüt.

Natürlich will Dornbirn die imposante Auswärtsstärke prolongieren. Neben Liefering sind Franco Joppi und Co. in dieser Saison noch das einzige Team, welches über dem Arlberg noch keine Niederlage einstecken musste. Vier Siege und zwei Remis stehen für Dornbirn in der Fremde zu Buche. Die Tabelle ist trügerisch: Nur drei Zähler hat Dornbirn Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. „Horn hat viel Qualität und bringt viel Routine mit. Das ist eine harte Nuss für meine Mannschaft. Zudem hat der starke Gegner schon Spiele auf Naturrasen bestritten und wir erst zwei Einheiten auf dem normalen Untergrund hinter uns. Wir sind gut vorbereitet und brennen auf den Auftakt“, so FCD-Coach Markus Mader.