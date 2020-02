FC Dornbirn verlor Test in Altach und Spieler

Die Rothosen verloren das Freundschaftsspiel gegen SCR Altach knapp und das Verletzungspech bleibt einem Spieler treu

Schon vor dem vorletzten Test beim Bundesligist SCR Altach gab es eine Hiobsbotschaft aus dem Lager von Zweitligist FC Mohren Dornbirn. Altach Leihgabe Leonardo Zottele bleibt das Verletzungspech treu. Im Abschlusstraining zog sich der 20-jährige Innenverteidiger vermutlich einen Bänderriss im Knöchel zu und musste für das Vorbereitungsspiel gegen seinen Klub verletzungsbedingt passen. Nun droht Leonardo Zottele erneut wieder eine längere Pause, eine ärztliche Untersuchung soll in den nächsten Tagen Klarheit bringen. Zottele war schon vor dem Test gegen Altach im Test in Hohenems verletzt vom Platz gegangen und die MRT Untersuchung im Krankenhaus brachte vor wenigen Tagen am Knie eine nicht so schlimme Verletzung wie zuerst angenommen. Zottele dürfte wohl für den Frühjahrsauftakt in Lustenau auszufallen.