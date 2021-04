FC Dornbirn und Austria Lustenau kämpfen um die Ländle Nummer zwei

Erstes Geister-Derby vor null Zuschauern zwischen dem Zehnten FC Dornbirn und dem Elften Austria Lustenau

Der Liveticker mit Daten vom Spiel FC Dornbirn vs Austria Lustenau

Nur in fünf von bisherigen 22 Spieltagen lag SC Austria Lustenau in dieser Saison 2020/2021 vor dem Lokalrivalen FC Mohren Dornbirn. Vor dem großen prestigeträchtigen Aufeinandertreffen im Geisterspiel ab 20.25 Uhr auf der Dornbirner Birkenwiese liegt Dornbirn in der Tabelle einen Zähler vor den Grün-Weißen. Beide haben ein Torverhältnis von Minus vier Treffern. Es geht um die Ländle Nummer zwei im Profifußball. Dornbirn ist zum ersten Mal in dieser Meisterschaft nicht mehr auf einem einstelligen Tabellenplatz, war sogar an fünf Spieltagen fünfmal auf Rang fünf zwischenzeitlich. Und da wäre noch was: Die Rothosen sind das schlechteste Heimteam der 2. Liga. Nur ein Sieg (3:1-Kapfenberg), drei Remis und sieben Niederlagen stehen zu Buche. Die Auswärtsstatistik der Austria ist auch nicht viel besser. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen gibt Platz zwölf.