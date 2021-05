FC Dornbirn stellt erstmals eine reine Mädchen-Mannschaft

Das Unter-14-C-Team der Rothosen wird im Frühjahr an der Meisterschaft teilnehmen

Es ist ein absolutes Novum in der langen Vereinsgeschichte vom 108-jährigen Traditionsverein aus der Messestadt dem FC Mohren Dornbirn. Erstmals nimmt eine reine Mädchenmannschaft der Rothosen am Meisterschaftsbetrieb des Vorarlberger Fußballverbandes teil. Zwei Burschen-Teams in der Altersstufe der Unter-14-Jährigen sind vom FC Dornbirn in dieser Saison 2020/2021 landesweit am Bewerb vertreten. Im Frühjahr 2021 stellt der Traditionsklub in der Messestadt eine dritte Unter-14-Mannschaft (Jahrgang 2008 und jünger). Die neuformierte Mädchen U-14-c-Elf der Rothosen wird in der Unter-14-Gruppe 3 des heimischen Fußballverbandes bis zum 27. Juni 2021 insgesamt sieben Meisterschaftsspiele bestreiten. Die Premiere und den ersten Auftritt der Unter-14-c von FC Dornbirn mit Trainer Urs Mathis und Peter Konzett bestreitet die junge Truppe am Samstag, 22. Mai, 11 Uhr, Stadion Birkenwiese gegen die Alterskollegen aus Lauterach. Seit geraumer Zeit kann die Mannschaft unter den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen von Covid-19 am Sportplatz Rote Erde in Dornbirn mehrmals wöchentlich die Trainingseinheiten absolvieren und sich für die Meisterschaft gezielt vorbereiten. Fünf der insgesamt fünfzehn Mädchen kommen vom Stammklub FC Dornbirn. Weitere neue Spielerinnen kommen von Schwarzenberg, Andelsbuch, Egg, Altach und dem Nachbarklub Hatlerdorf und haben einen Vereinswechsel vorgenommen. „Das ist der Beginn eines mehrjährigen Lernprozesses. Wir wollen die Fußball Abteilung der Frauen in Dornbirn auf eine breite Basis stellen. Je früher mit dem Fußballspielen begonnen wird umso besser. Das ist aber erst der erste Schritt in die richtige Richtung. Die Ergebnisse sind logischerweise völlig zweitrangig. Die Ausbildung wird bei uns sehr großgeschrieben“, sagt FC Dornbirn Frauen Sportchef und Trainer Günther Kerber. Die FC Dornbirn Unter-14-C Mannschaft soll in den nächsten zwei Jahren mit den Burschen im gleichen Alter Fußball spielen und erste Grundkenntnisse und Erfahrung mit Spielpraxis sammeln. Ziel von den FC Dornbirn Ladies ist künftig auch Mädchen Mannschaften im Knaben und Schülerbereich auf landesweiter Ebene zu stellen.