FC Dornbirn steht in letzten 90 Minuten unter Strom

Die Rothosen wollen einen tollen Jahresabschluss gegen Ried. Trainer Markus Mader rechnet mit Abgängen im Winter.

Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Austria Lustenau ist FC Mohren Dornbirn sechs Heimspiele in Folge unbesiegt (2 Siege/4 Remis). Diese Serie in der Festung Birkenwiese wollen die Rothosen im letzten Heimspiel gegen Ried wahren. Allerdings sind die Oberösterreicher auswärts neunzehn Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen (13 Siege/6 Remis). Die letzte Niederlage kassierte Ried auf fremden Platz vor mehr als einem Jahr in Wien (14. September 2018/1:0 FAC Wien).