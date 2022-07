FC Dornbirn startet mit Niederlage in die Saison

Für den FC Dornbirn gab es zum Saisonstart auswärts beim Titel-Mitfavoriten St. Pölten eine verdiente 2:0-Niederlage.

Eine ganz schwere Aufgabe wartete zum Saisonstart auf den FC Dornbirn. Die Rothosen gastierten am ersten Spieltag in der 2. Liga in St. Pölten. Die Niederösterreicher haben in dieser Saison durchaus Ambitionen, den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen. Und das Spiel begann für den Favoriten perfekt - bereits in der 2. Minute sorgte Jaden Sean Montnor nach Monzialo-Vorarbeit für das 1:0. Mit der Führung im Rücken spielten die Hausherren weiter munter nach vorne und hatten durch Monzialo und Morou mehrere Möglichkeiten auf weitere Treffer. Doch Dornbirns Schlussmann Ospelt hielt sein Team mit mehreren Paraden im Rennen. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.