FC Dornbirn schreibt an - Erster Punkt für Rothosen

In einer spannenden Partie ringt Liga-Neuling FC Dornbirn den Gästen aus Klagenfurt auf der heimischen Birkenwiese einen Punkt ab.

Mit einem 0:0 trennen sich der FC Dornbirn und Austria Klagenfurt in der dritten Runde der Saison 2019/20 in Österreichs zweithöchster Spielklasse.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt schreiben die Rothosen aus Dornbirn mit dem Punkt aus dem Unentschieden erstmals in der Tabelle an. Nach einigen vergebenen Chancen in der Schlussphase wäre für die Dornbirner aber auch ein Heimsieg in greifbarer Nähe gewesen.