FC Dornbirn Neo-Torjäger trifft gegen Bregenz zweimal

Gustavo Balotelli schoss im 3:0-Testsieg in zwölf Minuten zwei Treffer.

Ein Traumstart für den neuen FC Dornbirn Torjäger Gustavo Balotelli. Der 26-jährige Brasilianer schoss im 3:0-Testsieg von den Rothosen beim VN.at Tabellenführer innert dreizehn Minuten gleich zwei Kopftore und wusste auch spielerisch und läuferisch zu überzeugen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde Balotelli nach nur einer halben Stunde in Hälfte zwei schon wieder vom Platz genommen. Den Treffer zur 1:0-Führung für Dornbirn schoss Philipp Gaßner nach schöner Vorarbeit von Raul Marte. Ohne die verletzten Lukas Parger, Lars Nussbaumer und den kranken Silvan Kriz präsentierte sich Dornbirn schon in einer guten Verfassung. Vor allem Rückkehrer Marcel Krnjic und Offensivkünstler Marco Wieser werden dem FC Dornbirn noch viel Freude bereiten. Das Duell der Torhüter im Kampf um die Nummer eins bestreitet Neuzugang Raphael Zwischenbrugger gegen Standardgoalie Justin Ospelt Am nächsten Freitag, 14 Uhr, Reichshofstadion folgt der Test gegen SC Austria Lustenau. Bregenz mit vielen Neuerwerbungen angetreten brachte den gesamten Kader zum Einsatz und hatte einige gute Ansätze im Spielaufbau. Noch Schwächen in der Abstimmung der Schwarz-Weißen wurden von Dornbirn aufgedeckt. Für Neotrainer Andreas Heraf war es der erste Auftritt als Bregenz-Coach. Bis zum 18. März muss Heraf eine an vielen Positionen neue Mannschaft formen und sich gezielt für die Westliga-Titeljagd vorbereiten.