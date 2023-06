FC Dornbirn Nachwuchs will mit drei Teams ins Endspiel

Endphase in der VFV-Nachwuchsfußballmeisterschaft 2022/2023. Mit dem FC Mohren Dornbirn hat eine der größten Jugendabteilungen des Landes schon zum wiederholten Male die Chance in allen drei Altersstufen der Unter-14-, Unter-16-, und Unter-18-Jährigen das Endspiel zu erreichen und das Triple zu schaffen. Die Rothosen Junioren (U-18) müssen aber in Altach gewinnen. Im zweiten Halbfinale der U-18-Altersstufe spielt der Titelverteidiger FZM Mittelwald heute um 17 Uhr in Hard gegen das Team Bodensee. SW Bregenz trifft im U-16-Spiel in Mäder (heute 17 Uhr) auf die SPG Kumma. Im Spiel zwischen FC Dornbirn und SCR Altach (Sonntag 16 Uhr in Hatlerdorf) wird der Finalgegner ermittelt. In der jüngsten Altersstufe könnte es zu einem Stadtderby-Endspiel um die Landesmeisterschaft kommen. Der DSV empfängt heute um 14 Uhr die SPG Hofsteig. FC Dornbirn hat gegen Lauterach Heimrecht (Sonntag 14 Uhr in Hatlerdorf). Die drei Finalspiele (10/12.30/15.30 Uhr) im Nachwuchs werden am 24. Juni auf der Birkenwiese ausgetragen.