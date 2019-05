FC Dornbirn kommt dem Aufstieg ein Stück wieder näher

Fünf Spieltage vor dem Saisonende in der Regionalliga West ist der Tabellenführer FC Mohren Dornbirn dem Ziel Meistertitel und Aufstieg mit Rückkehr in die 2. Liga ein großes Stück wieder nähergekommen.

Nach dem 2:1-Pflichtsieg gegen Mittelständler Reichenau führen Aaron Kircher und Co. drei Punkte vor Kitzbühel und acht Zähler vor Meister Anif die Tabelle an. Jetzt können die Rothosen mit Siegen gegen Bischofshofen (a), Schwaz (h) und Kufstein (h) den Aufstieg und Rückkehr nach einem Jahrzehnt in die zweithöchste Spielklasse Österreichs endgültig realisieren. Dornbirn dürfte sich sogar Niederlagen in Wörgl und Seekirchen leisten. „Der Pflichtsieg fiel knapp aus, aber meine Mannschaft war spielerisch klar besser und vergab wieder viele gute Einschussmöglichkeiten“, war FC Dornbirn Coach Markus Mader aber zufrieden. Das 19. Meisterschaftstor von Ygor Carvalho (13.) und das Eigentor des Reichenau Spieler Michael Waldy bedeutete die wichtigen drei Zähler für die Rothosen. Fünf Minuten lag Dornbirn in der Anfangsphase sogar zurück, als die Tiroler mit einem Konter von Philipp Thurnbichler in Front gingen (8.).