FC Dornbirn könnte schon wieder Geschichte schreiben

Mit einem Heimsieg gegen BW Linz hätten die Rothosen schon den Punktestand von vor 10 Jahren in der 2. Liga überschritten.

Der Liveticker mit Videos vom Spiel FC Dornbirn vs FC BW Linz

Schon am Beginn der Wochen gegen die starken oberösterreichischen Spitzenklubs FC BW Linz und Topfavorit Ried könnte Zweitligaaufsteiger FC Mohren Dornbirn Fußballgeschichte schreiben. Vor einem Jahrzehnt spielten die Rothosen zuletzt in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs und haben als Absteiger und Zwölfter in der Endabrechnung in 33 Meisterschaftsspielen nur 22 Punkte auf das Konto gebracht. Zehn Saisonen später könnten Christoph Domig und Co. mit dem dritten Heimerfolg in der 2. Liga diese Bilanz von damals schon toppen.

Die Rothosen haben als Dritter der 2. Liga schon wichtige 20 Zähler für den Abstiegskampf auf der Habenseite. Nach dem neunten und dreizehnten Spieltag, also schon zweimal in dieser Meisterschaft liegt die erfolgshungrige Truppe um Meistermacher Markus Mader auf einem Podiumsplatz. Um den dritten Tabellenplatz erfolgreich zu verteidigen sind drei weitere Zähler Pflicht. Nach dem Heimspiel gegen BW Linz mit Startrainer Goran Djuricin (46) folgen die schweren Auftritte gegen Topfavorit Ried. Prunkstück der Rothosen ist und bleibt die Defensive: Nur Tabellenführer Austria Klagenfurt (13 Gegentore) hat weniger Treffer einstecken müssen als Dornbirn. FC Dornbirn Trainer Markus Mader wollte sich vor dem vorletzten Auftritt vor eigenem Publikum in diesem Jahr nicht in die Startaufstellung blicken lassen. „Es gibt in keinem Spiel einen Favoriten. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Unser Plus ist die Konstanz in der Defensive. Es braucht aber zum Sieg auch die Tugenden wie Leidenschaft, Kämpferherz und taktische Disziplin für einen möglichen Erfolg“, so Markus Mader.