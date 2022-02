FC Dornbirn Kicker wechselt ins Land des Europameister

FC Dornbirn Youngster Bekem Bicki unterzeichnete einen eineinhalbjahres Vertrag in Italien beim Serie B-Klub Spal Ferrara.

Im Probetraining beim Italienischen Zweitligaklub SPAL Ferrara wusste Bicki zu überzeugen und erhielt einen eineinhalb Jahresvertrag. Der erst 17-jährige Dornbirner erhält in der dortigen vereinseigenen Nachwuchsakademie noch eine viel bessere Ausbildung und wird speziell gefördert. Bicki wird in der Juniorenmannschaft von Spal Ferrara spielen und hofft natürlich in weiterer Folge auf einen Einsatz in der ersten Kampfmannschaft. Derzeit liegt Spal Ferrara in Italiens Serie B an der 16. Stelle. Nach dem Feldkircher Marcel Büchel (30) und den beiden Tormänner Reuf Durakovic und Dejan Stojanovic ist Bekem Bicki der dritte Vorarlberger, welcher in Italien dem runden Leder nachjagt. Das Talent von Bekem Bicki ist unumstritten: In den letzten vier Jahren hat er im FC Dornbirn Nachwuchs nicht weniger als 75 (!) Meisterschaftstore geschossen und kann als hängende Spitze oder als klassischer Mittelstürmer eingesetzt werden. Acht Kurzeinsätze in der 2. Liga mit FC Dornbirn stehen als erst 17-Jähriger ebenfalls schon auf der Habenseite. Im Land des vierfachen Fußball-Weltmeister und aktuellen Fußball Europameister Italien ist für Bekem Bicki die sportliche Zukunft.