FC Dornbirn Kapitän fehlt gegen Austria Lustenau

Franco Joppi kann wegen einer Oberschenkelverletzung im letzten Test nicht auflaufen

Der FC Dornbirn Kapitän Franco Joppi (32) und Goldtorschütze nach einem wunderschönen Freistoß im Nachbarschaftsduell gegen SC Austria Lustenau in der Meisterschaft fehlt im letzten Test vor dem nächstwöchigen Frühjahrsstart. Joppi ist bei der Generalprobe gegen die Lustenauer Austria (Geisterspiel in Hohenems) wegen Problemen am Oberschenkel nicht einsatzbereit.