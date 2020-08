FC Dornbirn Juniors starten mit Sieg

Die jungen Rothosen sicherten sich drei Punkte gegen Brederis.

Dornbirn/Brederis. Einen perfekten Start in die Meisterschaft erlebte die zweite Mannschaft des FC Dornbirn vergangenes Wochenende beim Auftaktspiel in der Landesliga. Die Rothosen waren zu Gast in Brederis und sorgten gleich bei ihrem Premierenspiel für viel Jubel beim Trainerduo Aydin Akdeniz und Robert Brzaj.