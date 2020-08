FC Dornbirn Juniors punkten gegen Koblach

Die jungen Rothosen sicherten sich in der 3. Runde der Landesliga einen weiteren Sieg.

Dornbirn/Koblach. Insgesamt 26 Absagen, drei Verschiebungen wegen des ÖFB-Cups und eine Spielannulierung wegen Rückzugs einer Mannschaft – so sah das Rumpfprogramm der Vorarlberger Fußballigen am Wochenende aus. Nur 27 Spiele konnten durchgeführt werden, eines davon die Begegnung in der Landesliga zwischen den FC Dornbirn Juniors und dem Peter Dach FC Koblach.

Nach dem unglücklichen und knappen VFV-Cup-Aus (0:1) gegen den FC Rotenberg, waren die Rothosen aus Dornbirn heiß auf einen Sieg und so gingen die Dornbirner Gäste dementsprechend bereits in der 9. Minute durch einen Treffer von Martin Krizic früh in Führung. Allerdings waren es dann die Koblacher, die nur fünf Minuten später mit ihrem Ausgleich für den ersten Dämpfer sorgten und in der 36. Minute dann sogar in Führung gingen.