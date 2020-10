FC Dornbirn Juniors entscheiden Stadtderby für sich

Die Rothosen-Fohlen gewinnen souverän gegen SC Hatlerdorf.

Dornbirn. Gleich sechs Mal durfte das Team von Aydin Akdeniz und Robert Brzaj am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen den Elektro Graf SC Hatlerdorf jubeln. Und sechs verschiedene Spieler der zweiten Mannschaft trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit Maximilian Lang, Adem Draganovic, Marcel Krnjic und Maurice Mathis sammelten zudem vier Kaderspieler der ersten Mannschaft Spielpraxis. Krnjic eröffnete das Torfestival nach elf Minuten und Maurice Mathis setzte den Schlusspunkt. Auch einige junge Eigenbauspieler kamen in den Einsatz und der erst 16-jährige Bekem Bicki erzielte auch gleich sein erstes Tor in der Landesliga.