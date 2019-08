FC Dornbirn Juniors beenden Spielwoche auf dem 5. Tabellenplatz in der Landesliga.

Die Rothosen sicherten sich einen Sieg gegen Schwarzach, gegen Schlins gab es eine Niederlage.

Dornbirn. Vielversprechend begann die Woche für das Team von Trainer Jürgen Rossi. Am Mittwoch hatte man auf der Birkenwiese den FC Schwarzach zu Gast und die FC Dornbirn Juniors zeigten gleich einmal, wer der Herr im Hause ist. Mit einem verwandelten Elfmeter durch Güney Akcicek in der 13. Minute gingen Dornbirner verdient in Führung. In der zweiten Spielhälfte war es dann erneut Güney Akcicek und ein weiteres Elfer-Tor (56. Minute), welches die 2:0 Führung ausbaute. Dem Team von Manuel Cifonelli gelang in der 80. Minute ebenfalls durch einen Elfmeter der Anschlusstreffer, doch den Sieg ließen sich die Rothosen-Fohlen nicht mehr nehmen und damit weitere drei Punkte in der Landesliga.