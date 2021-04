FC Dornbirn ist gegen FC Liefering krasser Außenseiter

Die Rothosen wollen auswärts in Salzburg gegen die reine Profitruppe überraschen

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Liefering vs FC Dornbirn

Die Dornbirner haben nach den großen Verletzungssorgen der letzten Woche zuletzt beide Spiele Juniors OÖ (0:3) und Lafnitz (0:8) klar verloren. Mit Lukas Allgäuer, Christoph Domig und Liechtenstein Nationalspieler Andreas Malin fehlt ein starkes Defensivtrio verletzungsbedingt im Auswärtsspiel gegen die Jungbullen. Hinter dem Einsatz von Aaron Kircher steht ein ganz großes Fragezeichen. Der Linksfüßer lag die letzten Tage mit hohem Fieber im Bett. Wenn Kircher passen muss, wird wohl der erst 17-jährige Martin Krizic schon zum dritten Mal in kürzester Zeit im defensiven Mittelfeld von Beginn an auflaufen. Dafür erhofft sich der Trainer- und Betreuerstab sowie das Team mit der Rückkehr von Mario Jokic und Florian Prirsch vor allem in der Defensive viel mehr Stabilität und Ruhe als zuletzt. Cotrainer Klaus Stocker kann die Reise aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen, Athletiktrainer Julian Kleinheinz wird den Steirer wohl vertreten. Die Hoffnungen der Rothosen ruhen auch auf der Auswärtsstärke: Zwanzig von bisher 29 Punkten haben Franco Joppi und Co. in der Fremde geholt.