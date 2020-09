FC Dornbirn ist gegen Austria Klagenfurt krasser Außenseiter

Zur Heimpremiere empfangen die Rothosen den Vizemeister und Titelfavorit aus Kärnten.

Der Liveticker vom Spiel FC Mohren Dornbirn gegen Austria Klagenfurt



Schon im Vorjahr erreichte Dornbirn in beiden Duellen gegen Klagenfurt ein Remis und war vor allem beim torlosen Remis zuhause dem Erfolg viel näher als die Kärntner. Die Rothosen können in stärkster Besetzung antreten. Alle 20 Kaderspieler plus beide Tormänner sind einsatzbereit. Gegenüber dem Auftakterfolg in der Steiermark sieht Markus Mader keinen Grund die Mannschaft groß zu verändern. Einzig der dreizehnfache Torschütze der letzten Saison, Lukas Fridrikas will nach eigenem Wunsch von Beginn an auflaufen. Und in der Rolle des Spielmacher und Neokapitän wusste zuletzt Franco Joppi zu überzeugen. Sollte Fridrikas an Stelle von Joppi in der Startaufstellung stehen, würde Fridrikas auch erstmals die Kapitänsbinde im Rothosen-Dress tragen. Es wird wohl eine Bauchentscheidung für den Coach Markus Mader, denn ansonsten wird die Startelf wohl unverändert bleiben. Und Dornbirn hofft erstmals wieder vor maximal 500 Zuschauern, die Heimschwäche ablegen zu können. In der ersten 2. Liga-Saison hat Dornbirn zuhause nur fünfzehn Zähler geholt und nur drei Heimsiege eingefahren.