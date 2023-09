FC Dornbirn hofft gegen St. Pölten auf die Pokalüberraschung

Der Tabellenelfte FC Mohren Dornbirn will heute um 19 Uhr (Sparkasse Arena Birkenwiese) als Außenseiter im reinen Ligaduell gegen den Favoriten und Tabellenzweiten SKN St. Pölten im Rahmen des zweiten Spieltag vom Uniqa ÖFB Cup die Pokalsensation schaffen.

Die Rothosen haben in der Meisterschaft zuletzt vier Punkte aus zwei Partien geholt, aber Einkaufskönig SKN St. Pölten stellt mit drei Siegen und einem Remis die stärkste Auswärtself der 2. Liga. St. Pölten hat laut Transfermarkt.at um das doppelte einen höheren Marktwert als Dornbirn (6 Millionen St. Pölten). Zudem haben die Niederösterreicher den stärksten Angriff in dieser Leistungsstufe (15 Tore). Mit Stefan Nutz, Dario Tadic, Marcel Ritzmaier, Dirk Carlson und Stefan Thesker hat St. Pölten erhebliche Verstärkungen in der Sommerübertrittszeit getätigt.

Mit dem ehemaligen 61-fachen ÖFB Nationalspieler Emanuel Pogatetz sitzt ein sehr bekannter Name im nationalen Profifußball auf der Betreuerbank der Niederösterreicher. Dornbirn Coach Thomas Janeschitz (57) war ÖFB Nationalteam Cotrainer als Pogatetz seine Glanzzeiten in der österreichischen Auswahl hatte. Dario Tadic und Christian Ramsebner standen im damaligen Aufgebot der Austria Wien Amateure als Janeschitz Trainer war. Der österreichische Pokalbewerb liegt Janeschitz sehr am Herzen. Als Spieler hat er mit Krems sensationell den Cup gewonnen und als Assistenztrainer in Basel und Austria Wien die so begehrte Trophäe in die Höhe stemmen dürfen. „Mit sechs Siegen im Cup kann man schon unglaublich viel erreichen und auf sich aufmerksam machen. Wollen natürlich trotz der Rolle des Außenseiter eine Runde weiterkommen und Geschichte schreiben. Das sind immer wunderschöne Erlebnisse, wenn man nicht als Favorit den Platz als Sieger verlässt“, so FC Dornbirn Coach Thomas Janeschitz.

In den direkten Duellen hat Dornbirn in den letzten acht Partien nur einmal gewinnen können und sechs Niederlagen erlitten. Und Dornbirn hat im Vorjahr schon mit Hartberg (3:2) einen Bundesligaklub aus dem nationalen Pokalbewerb geworfen und fast auch mit Klagenfurt einen zweiten Oberhausklub (1:2). Janeschitz wird aber in der Startaufstellung gegenüber dem letzten Auftritt bei der Vienna (0:0) doch Veränderungen vornehmen. In nur sieben Tagen warten drei Pflichtspiele auf die Rothosen. Schon am Freitag steht das wichtige Duell im Abstiegskampf gegen Stripfing an. „Es gibt doch genügend Möglichkeiten anderen Spielern das Vertrauen zu schenken“. Mit Samuel Mischitz, Raul Marte, Dragan Marceta, Sebastian Santin, Noah Bitsche und Lars Nussbaumer könnten mindestens sechs Vorarlberger von Beginn an auflaufen.TK

FUSSBALL

Uniqa ÖFB Cup 2023/2024

2.Spieltag

Die Spiele der drei Vorarlberger Klubs

FC Mohren Dornbirn – SKN St. Pölten heute

Dornbirn, Sparkasse Arena Birkenwiese, 19 Uhr, SR Pfister

First Vienna – SC Austria Lustenau heute

Wien, Naturarena Hohe Warte, 19 Uhr, SR Ciochirca

Die weiteren Spiele ohne Ländle Beteiligung

Grazer AK – SV Stripfing Dienstag

Kapfenberger SV – SV Lafnitz Dienstag

SV Ried – Wolfsberger AC Dienstag

DSV Leoben – WSG Tirol Dienstag

SV Austria Salzburg – FC RB Salzburg Dienstag