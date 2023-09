Austria Lustenau will im Cup auf die Siegerstraße zurück

Auch für die Austria Lustenau steht die zweite Pokalrunde an, Gegner ist dabei der älteste Fußballverein Österreichs, die Vienna. Nach der mageren Ausbeute in der Liga will Grün-Weiß im Pokal endlich wieder jubeln.

Gegner - First Vienna FC

Den Club aus Wien kennt wohl jeder österreichische Fußball-Fan. Die Vienna ist in der Saison 2021/22 in die 2. Liga aufgestiegen und konnte in der vergangen Meisterschaft am Ende den siebten Rang belegen. In der laufenden Saison liegt das Team, das von Alexander Zellhofer trainiert wird, aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. In acht Spielen gab es 3 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen. Das letzte Liga-Spiel am Samstag gegen FC Dornbirn endete torlos. Die Wiener haben mit Spielern wie Monschein, Luxbacher oder Peham Kicker in ihren Reihen, die viel Erfahrung mitbringen. "Wir haben uns natürlich die Spiele der Vienna angeschaut, sie verfügen über eine gute Mannschaft mit viel Qualität. Ihr Team ist eingespielt und hat eine klare Spielidee", lautet Markus Maders Analyse im Vorfeld der Partie. "Den Gefallen, sie zu unterschätzen, werden wir ihnen definitiv nicht machen".



Die Austria

Dennoch sieht Markus Mader die Favoritenrolle bei den Grün-Weißen. "Wir sind der Bundesligist, auch wenn wir Tabellenletzter sind. Deshalb müssen wir das Spiel in die Hand nehmen und versuchen, der Partie den Stempel aufzudrücken. Das Ziel ist das Erreichen der nächsten Runde", erklärt Mader. Am vergangenen Samstag in der Meisterschaft setzte es eine knappe Niederlage gegen Austria Klagenfurt, der Trainer und sein Team haben aber einen Schritt in die richtige Richtung gesehen. "Das Ergebnis ist natürlich nicht das was wir uns erhofft haben, aber es war ein Schritt nach vorne. Auf den Gesamtauftritt bezogen haben wir eine gute Körpersprache und die richtige Einstellung gezeigt", so Mader. "Mit etwas Glück hätten wir auch den Ausgleich erzielen können. Aber im Fußball können wir uns davon nichts kaufen. In unserer Situation wäre es wichtig, dass wir uns endlich wieder einmal belohnen. Diese Belohnung wollen wir uns im Cup holen". Kadertechnisch stehen dieselben Spieler zur Verfügung wie gegen Klagenfurt. Der Tross der Austria übernachtete außerhalb Wiens und wird dann morgen zum Spiel auf der Hohen Warte anreisen. Ein Einsatz von Matthias Maak wird in Absprache mit der medizinischen Abteilung und dem Spieler selbst kurz vor dem Spiel entschieden. Ansonsten sind alle anderen mitgereisten Spieler fit und bereit für einen Einsatz. "Wir werden im Cup nicht rotieren. Es braucht jetzt Kontinuität am Platz, Schonen ist keine Option. Wer spielt hängt einzig und allein von unseren Erkenntnissen der Woche ab. Alle Spieler sind motiviert und wollen spielen. Das zeigen sie in jedem einzelnen Training. Jetzt müssen sie diesen Elan und Einsatz nur noch auf das Pflichtspiel umlegen", findet Mader abschließend klare Worte. Die Austria-Kicker sind also gefordert, als Bundesligist von der ersten Minute an Vollgas zu geben, um endlich den so sehnlich erhofften Sieg einzufahren.