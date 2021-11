FC Dornbirn hofft auf einen Heimsieg gegen den Meister

Die abstiegsbedrohten Rothosen brauchen im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel FC Dornbirn vs FC BW Linz

Nur in drei von bisher fünfzehn Spieltagen lag der FC Dornbirn nicht auf einem Abstiegsplatz in der 2. Liga. Vor dem letzten Auftritt in diesem Jahr ohne Publikum gegen den Meister FC BW Linz haben die Rothosen den 13. Rang inne. „Wir wollen auf alle Fälle auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Jeder Punkt hilft uns in dieser schweren Situation weiter. Hinten kompakt stehen und nach vorne auch Akzente zu setzen“, sagt FC Dornbirn Interimscoach Klaus Stocker.