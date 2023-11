FC Dornbirn hilft St. Pölten mit 0:2 auf die Siegesstraße zurück

Ausgerechnet gegen Dornbirn hat St. Pölten am Samstag zuhause den Weg aus der Krise gefunden.

Nach sechs sieglosen Partien hat St. Pölten am Samstag in der 2. Fußball-Liga einen 2:0-Heimerfolg gegen Nachzügler FC Dornbirn gefeiert. Das erwartet schwere Auswärtsspiel brachte den Rothosen also keine Punkte. Damit sind die Dornbirner nur noch Vorletzter in der Tabelle.