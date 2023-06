FC Dornbirn gehen die Spieler aus

Neun Abgänge und ein Neuzugang bislang beim Zweitligaklub aus der Messestadt.

Dem Mohren FC Dornbirn 1913 ist es gelungen mit Anteo Fetahu einen neuen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Der 20-jährige Stürmer kommt von Aufsteiger BW Linz zu den Rothosen. „Mit Anteo konnten wir einen Spieler verpflichten, der in der Offensive universell einsetzbar ist. Er hat in der vergangenen Saison seine Erfahrung beim Spitzenteam der 2. Liga mit starker Konkurrenz im Angriff gemacht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und seine weitere fußballerische Entwicklung in unserer Mannschaft“, so Trainer Mag. Thomas Janeschitz in seinem ersten Statement über die erfolgreiche Neuverpflichtung.