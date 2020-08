FC Dornbirn führte gegen SC Freiburg im ersten Test

Mehr als 200 Zaungäste sahen in Schruns außerhalb des Stadion das Traumtor von Neuerwerbung Lukas Katnik. Testspieler Richard kein Thema

Mehr als 200 (!) Zaungäste rund um das Stadion Wagenweg in Schruns sahen im Test-Geisterspiel zwischen dem FC Mohren Dornbirn und dem Achten der Deutschen Bundesliga SC Freiburg das schönste Tor der zweistündigen Formüberprüfung (4 Mal 30 Minuten) schon nach fünf Minuten: Der krasse Außenseiter aus der Messestadt ging durch Neuerwerbung Lukas Katnik gegen den Goliath aus Deutschland sogar in Front. In seinem ersten Spiel für die Rothosen nach seiner Rückkehr von elf Jahren traf Lukas Katnik aus spitzem Winkel mit einem raffinierten Flachschuss nach toller Vorlage von Florian Prirsch ins Schwarze. FC Dornbirn hielt mehr als eine halbe Stunde die Führung und präsentierte sich vor allem in den ersten 60 Minuten bärenstark.