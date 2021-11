FC Dornbirn Frauen wollen Pokalsensation liefern

„Wir sind logischerweise als Zweitligist Außenseiter, aber hoffen auf eine Pokalüberraschung. Es muss aber alles zusammenpassen, vor allem das hohe Tempo muss über 90 Minuten mit dem Gegner umgesetzt werden. Es ist auch ein Gradmesser für uns gegen einen Bundesligist zu spielen, wo wir künftig dann einmal spielen wollen“, sagt FC Dornbirn Frauen Trainer Urs Mathis (63). Am ersten Spieltag im ÖFB Ladies Cup wartet der Bundesliga Tabellenneunte Bergheim aus Salzburg auf Caroline Fritsch und Co. Die Salzburgerinnen spielen schon fünf Jahre im nationalen Oberhaus und Dornbirn setzt auf den Heimvorteil. Bergheim hat in der Meisterschaft nur drei Zähler geholt und achtmal verloren. Die letzten sechs Partien in der Meisterschaft relativ hoch verloren. Die Rothosen-Frauen können wieder auf die beiden Außenbahnspielerinnen Vanessa Hartmann und Chiara Dünser zurückgreifen, die zuletzt verletzungsbedingt fehlten. Torfrau Lorena Bodemann (Leiste) fehlt. Die Spanien-Legionärin Leire Lizarralde Rodrigues (22) hütet das Dornbirner Tor und wird sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen können.Das Prunkstück die Viererabwehrkette mit Lara Scheichl, Kristen Amarikwa, Heike Müller und Michelle Türtscher muss in der Defensivabteilung wertvolle Arbeit verrichten um nach vorne Nadelstiche setzen zu können