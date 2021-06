FC Dornbirn Frauen stürmen in die 2. Liga

7:0-Heimerfolg der Elf von Trainer Günther Kerber im ersten Relegationsspiel gegen SV Innsbruck.

Mit einem 7:0-Schützenfest überfuhren die Rothosen den Meister aus der Tiroler Liga Frauen. Der Aufstieg in die 2. Liga ist für die FC Dornbirn Frauen schon vor dem Rückspiel am kommenden Samstag in der Tiroler Landeshauptstadt schon fast zu hundert Prozent fix. Dabei hätten Caroline Fritsch sogar mit einer Zweistelligen die Innsbruckerinnen über den Arlberg schicken können, nur eine bessere Chancenverwertung verhindert ein noch weitaus höheres Resultat. Es war eine klare Angelegenheit für die Dornbirnerinnen. Nur die Frage nach der Höhe des Kantersieg stand zur Diskussion. SV Innsbruck kam nur zweimal in den 90 Minuten über die Mittellinie.