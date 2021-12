FC Dornbirn Frauen: Im langen Winter Fit bleiben

Caroline Fritsch und Co. können in der langen Winterpause im Good Life Sports in Dornbirn Gratis trainieren.

Mit dem Auswärtsspiel am 13. März kommenden Jahres beginnt für die FC Dornbirn Frauen das Unternehmen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Zur Saisonhälfte überwintern Caroline Fritsch und Co. auf dem hervorragenden dritten Tabellenplatz und nur drei Zähler hinter dem Ersten Krottendorf. In der langen Winterpause bestreiten die Rothosen-Frauen vor allem auch Trainingseinheiten im Fitnessstudio Good Life Sports am Marktplatz in Dornbirn. Eingefädelt hat Karina Freitag die Gratis-Einheiten im Fitnessstudio. „Es verringert die Verletzungsgefahr. Wir werden das Angebot im Good Life Sports wöchentlich bis zu dreimal nützen und auch sonst können die Spielerinnen dort weitere Einheiten bei Bedarf selbst absolvieren“, sagt FC Dornbirn Frauen Coach Urs Mathis. FC Dornbirn Geschäftsführer Werner Brunold bedankt sich beim Dornbirner Fitnesscenter für die kostenlose Nutzung der Geräte des Betriebes und stellt fest: „Zur spielerischen Stärke kommt nun Kraft- und Schnelligkeit dazu“.