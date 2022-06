FC Dornbirn Frauen hielt die Meisterschale in Händen

Vor dem Herzschlagfinale um den neuen Champion durfte Caroline Fritsch die Schale schon in die Höhe stemmen.

Mit den punktgleichen Mannschaften SPG Kleinmünchen/BW Linz, FC Dornbirn und Krottendorf rittern am letzten Spieltag in der ÖFB Frauen 2. Liga noch drei Klubs um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Bundesliga. In der langen Geschichte der zweithöchsten Spielklasse Österreichs hat es so ein Herzschlagfinale noch nie gegeben. Der Österreichische Fußballbund hat vorsichtshalber im Vorfeld der letzten 90 Minuten an die drei Anwärter auf den Titelgewinn, so auch FC Dornbirn, schon die provisorische Meisterschale geschickt. Es läuft auch noch ein Protest vom vorletzten Spieltag: Krottendorf hat in Landhaus 7:3 gewonnen, aber Landhaus hat Protest eingereicht, weil Krottendorf mit Stollenschuhe angetreten sind und das Verboten ist. Daher könnten den Steirern noch drei Zähler abgezogen werden.