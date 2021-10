FC Dornbirn Frauen erleidet Rückschlag im Titelkampf

Bittere 0:2-Heimniederlage im Topspiel gegen den Tabellenführer Krottendorf.

Herber Rückschlag für die FC Dornbirn Frauen im Kampf um den Meistertitel in der 2. Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga. Erstmals in der vierjährigen Vereinsgeschichte verlieren Caroline Fritsch ein Heimspiel auf der Dornbirner Birkenwiese. Im Schlager des Spieltages setzte sich der Spitzenreiter Krottendorf dank dem Doppelpack von der elffachen Torschützin Julia Wagner (38./71.) in Dornbirn mit 2:0 durch. Damit fiel Dornbirn auf den fünften Tabellenplatz zurück und liegt schon sechs Zähler hinter dem Spitzenreiter aus der Steiermark. Zwei Konter von Krottendorf war „Gift“. Nicht immer die spielerisch bessere Mannschaft, sondern die effizientere Truppe verlässt das Spielfeld als Sieger. So geschehen bei der Matinee in Dornbirn. Denn US-Legionärin Kristen Amarikwa (6./7.), Carina Brunold (9./14.), Caroline Fritsch (13.), Vanessa Hartmann (15./25.) und US-Legionärin Genesis Castrellon (46./55.) vergaben die besten Topchancen.