FC Dornbirn Frauen dürfen nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen

Antrag der Rothosen wurde vom ÖFB Präsidium abgelehnt

Die Frauenmannschaft von FC Dornbirn muss weiter in der Frauen Vorarlbergliga spielen. Nach einer Umfrage mit den Zweitligaklubs Österreichs, das vom ÖFB in Auftrag gegeben wurde, haben sich fast alle Vereine gegen einen Startplatz von FC Dornbirn in der 2. Bundesliga ausgesprochen. Der Antrag von FC Dornbirn für eine Teilnahme an der Meisterschaft in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs in der Saison 2020/2021 wurde vom ÖFB-Präsidium abgelehnt. Die Schützlinge von Trainer Günther Kerber müssen nochmals eine Saison in der Frauen Vorarlbergliga verbringen.