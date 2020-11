FC Dornbirn feiert Auswärtssieg

Beim 100. Spiel von Trainer Markus Mader siegt Dornbirn bei den OÖ-Juniors mit 3:0.

Beim Spiel in Pasching gegen die OÖ Juniors saß Dornbirn-Coach Markus Mader das 100. Mal bei einem Pflichtspiel auf der Bank der Rothosen.

Die junge Truppe aus Oberösterreich startete besser in die Partie und fand in Halbzeit eins einige Möglichkeiten vor. Mit weiterer Fortdauer der ersten 45 Minuten konnten sich die Messestädter dann aber stabilisieren und es ging mit einem torlosen Remis in die Kabinen.