FC Dornbirn fehlen zum Aufstieg zwei Großsponsoren

Für Rothosen-Geschäftsführer Peter Handle kommt eine Rückkehr in die 2. Liga aus finanziellen Gründen nicht in Frage

Vor neun Jahren spielte der Traditionsverein FC Mohren Dornbirn in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, aber nur für eine Saison gab es den Kurztripp Profifußball auf der Birkenwiese. Die ersten vier Siege, mit grandiosen Vorstellungen der Schützlinge um das Trainergespann Markus Mader und Klaus Stocker, in dieser Meisterschaft gibt wieder große Hoffnung, dass die Messestädter bald wieder Zweitklassig sein könnten. Auch die Tatsache, dass die vier Erstplatzierten des Vorjahres, Meister Anif, Grödig, Schwaz und Altach Amateure ihren Kader abgespeckt haben und keine ernsthaften Aufstiegsambitionen haben, vergrößert die Chance für Dornbirn umsomehr. Allerdings kommt von FC Dornbirn Geschäftsführer Peter Handle eine Absage zu einer Rückkehr in den Profifußball. „Wir mussten in dieser Saison schon eine Budgetkürzung um 15 Prozent vornehmen. Uns fehlen im Falle eines Aufstiegs mindestens zwei Großsponsoren. Finanziell ist eine Aufnahme in den Profizirkus in Dornbirn zur jetzigen Situation nicht machbar. Um wirklich den Meistertitel zu holen braucht es eine Konstanz und auch einen guten breiten Kader“, so Peter Handle. Laut Handle hat Dornbirn einen guten Kader und man wolle einen Endrang zwischen Platz eins und vier erreichen.