FC Dornbirn droht dem ÖFB mit rechtlichen Schritten

Zweiter Anlauf und Ansuchen zwecks Aufstieg der Rothosen-Ladies für die 2. Liga schriftlich beim ÖFB Präsidium eingereicht.

Was ist passiert? Das ÖFB Präsidium hat die Rapid Wien Amateure in die 2. Liga vor wenigen Tagen als Aufsteiger lassen, obwohl ganz klar in den ÖFB-Bestimmungen steht, dass es in der Saison 2019/2020 in allen Spielklassen weder einen Auf- bzw. Absteiger geben wird. Jetzt hat der FC Dornbirn Frauen in Form von Rechtsanwalt Dr. Stefan Hämmerle, Vertreter von FC Dornbirn, nochmals ein schriftliches Ansuchen an den ÖFB entsandt, um die Rothosen-Ladies doch noch in der 2. Liga spielen zu lassen ab dem Sommer 2020. „Es ist im Sinne einer sportlichen und fairen, der Gleichbehandlung der Vereine und des Vertrauensschutzes dienenden Lösung, wird nochmals beantragt, das Ansuchen des FC Dornbirn Frauen auf Aufstieg der Damenmannschaft in die 2. Liga umgehend nochmals im ÖFB Präsidium zur neuerlichen Entscheidung vorzulegen. Offensichtlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert.“ Sollte dieses Ansuchen negativ behandelt werden, wird die Mandantschaft gegen ihren Willen zur Erlangung von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung weitere rechtliche Schritte unternehmen, was zu bedauern wäre“.