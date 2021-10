FC Dornbirn braucht in Wien endlich ein Erfolgserlebnis

Im Auswärtsspiel gegen SK Rapid Wien II wollen die Orie-Schützlinge ihr Punktekonto erhöhen.

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien II - FC Dornbirn

Die letzten vier Meisterschaftsspiele hat der Tabellenfünfzehnte FC Dornbirn jeweils mit zwei Toren Differenz verloren. Im zweiten Auswärtsspiel in sieben Tagen beim SK Rapid Wien II hoffen die Messestädter endlich auf die Rückkehr auf die Erfolgsspur. Die Hütteldorfer haben fünf Punkte mehr auf dem Konto als Dornbirn, in diesen 90 Minuten zählen die Zähler doppelt. Im Abstiegskampf brauchen die Rothosen dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Allerdings sind Aaron Kircher und Co. das schlechteste Auswärtsteam der 2. Liga mit einem Sieg und fünf Niederlagen.