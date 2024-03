FC Dornbirn braucht im Heimspiel gegen Lafnitz ein Erfolg

Im Heimspiel gegen die Steirer zählen die Punkte für die Rothosen doppelt.

Der Liveticker vom Spiel FC Dornbirn vs SV Lafnitz

Neunmal in Folge hat der Tabellenvorletzte FC Dornbirn verloren. Im Heimspiel gegen den Elften Lafnitz hoffen die Mannen von Neocoach Roman Ellensohn auf den dritten Heimerfolg. Für FC Dornbirn Neuzugang Stefan Umjenovic (28) wird es ein besonderes Spiel. Der 1,90 Meter großgewachsene Linksfüßler spielte drei Jahre beim Verein aus der Steiermark. Lafnitz hat auf fremden Platz schon fünfmal das Spielfeld als Verlierer verlassen. Ein „Dreier“ wäre für FC Dornbirn in dieser ausgesprochen schweren Lage äußerst hilfreich. Renan Peixoto Nepomuceno ist in zwei Wochen einsatzbereit. Gabriel Brilhante ist fit aber wurde noch nicht im Aufgebot berücksichtigt. Samuel Mischitz fehlt verletzungsbedingt (Zerrung). FC Mohren Dornbirn – SV Lafnitz Samstag