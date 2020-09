FC Dornbirn auf der Jagd nach dem ersten Heimsieg

Die noch ungeschlagenen Rothosen empfangen den Zweitligaufsteiger Rapid Wien mit Startrainer Steffen Hofmann.

Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel FC Dornbirn vs Rapid Wien II

500 Zuschauer (aber nur 300 Karten liegen für die normalen Besucher an der Hauptkassa bereit) dürfen ins Stadion Birkenwiese und die Gastronomie hat geöffnet. In Dornbirn herrscht nach zwei Remis und einem Sieg kein Grund von Überheblichkeit. Der Tabellenfünfte aus der Messestadt weiß die Ist-Situation genau einzuschätzen.

Einen großen Anteil am Traumstart der Rothosen hat Alleinunterhalter Lukas Fridrikas mit drei Treffern und einem Assist sowie mit viel Spielwitz. „Ich bin noch lange nicht am Zenit. Werde mein ganzes Potenzial in Dornbirn aber sicher nicht mehr ausschöpfen können das bezweifle ich. Ich will den nächsten Schritt Richtung Ausland oder in die Bundesliga möglichst bald realisieren. Ich fühle mich topfit und alles läuft optimal ein Heimsieg gegen Rapid Wien II wäre schön“, so der 22-jährige Doppelstaatsbürger aus Litauen und Österreich.