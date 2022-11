FC Dornbirn Altherren laden zum großen Traditions-Turnier

Am Samstag findet bereits das 24. Internationale Hallenturnier der Altherren-Rothosen statt.

Dornbirn. Fußballstimmung herrscht aktuell nicht nur aufgrund der Weltmeisterschaft, auch am kommenden Samstag, 3. Dezember kommen Fans des runden Leders voll auf ihre Kosten. Nach langer Pause steht in der Messehalle 2 ab 13.00 Uhr wieder feinster Fußball made by Altherren auf dem Programm. Dann geben sich ehemalige Fußballgrößen aus dem Ländle wieder die Ehre und möchten einen Nachmittag lang Messi, Ronaldo, Mbappé & Co. die TV-Show stehlen. „Bei uns gibt es nämlich live vor Ort tollen Fußball zu sehen“, freut sich Hans Wohlgenannt vom OK-Team.