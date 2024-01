FC Dornbirn Altherren laden wieder zum Traditionsturnier

Kommenden Samstag steht die Dornbirner Messehalle ganz im Zeichen des Hallenfußballs.

Zehn Mannschaften aus dem In- und Ausland haben sich auch 2024 für das beliebte Turnier angesagt. „Wir freuen uns dieses Jahr auf den SK Brederis, FC Höchst, SV Ochsenhausen I, FC Wolfurt, VFB Hohenems, Balkan AH, Ochsenhausen II, RW Rankweil, Emma & Eugen DSV“, so FCD-Urgestein Hans Wohlgenannt vom OK-Team. Alt Titelverteidiger gehen die Gastgeber selbst an den Start. Die FCD-Altherren besiegten im vergangenen Jahr nach einem äußerst spannenden Turnierverlauf den FC Höchst im Finale mit 6:3 und gehen hochmotiviert an den Start. Voller Vorfreude sind auch die Organisatoren, die sich wieder auf ein schönes Fußballfest freuen: „Wir laden alle an technisch hochstehendem und fairem Hallenfußball interessierten Besucherinnen und Besucher ein, in unserer bewirteten Halle vorbeizuschauen und Fußball vom Feinsten zu genießen“, so Wohlgenannt. Spielbeginn in der Dornbirner Messehalle 2 ist um 10 Uhr, die Finalspiele starten ab 16 Uhr. (cth)