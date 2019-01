FC Dornbirn 1b mit weißer Weste in die Finalrunde

Als bisher einziges ungeschlagenes Team schafft das 1b-Team von Westligist FC Dornbirn den Aufstieg in die Achter-Finalrunde vom Seehallencup in Hard, welche am Samstag, ab 12.30 Uhr über die Bühne gehen wird.

Neben Dornbirn und Lauterach mit den Brüdern Sem und David Kloser sind noch Hatlerdorf, der deutsche Klub Wolpertswende und ? im Titelrennen dabei.

Hallenfußball

6. Forstner-Seehallencup in Hard für 1b-Mannschaften

Veranstalter: Maldoner Elektrotechnik FC Hard

Austragungsort: Sporthalle Hard am See

Termin: 2. bis 5. Jänner 2019

Preisgeld: 1250 Euro; 1. Rang 500 Euro; 2. Rang 350 Euro; 3. Rang 250 Euro; 4. Rang 150 Euro;

Titelverteidiger: FC Bremenmahd (spielt heuer im Einser-Turnier)

Vorrunde (4 Vorrundengruppen mit jeweils zwei Aufsteigern ins Finale)

Vorrunde, Gruppe 1

Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b – SV Wolpertswende 2:1

Tore: Beer, Kohlhaupt bzw. Polka

SK CHT Austria Meiningen 1b – FC Schwarzach 1b 0:0

Elektro Graf SC Hatlerdorf Juniors – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b 2:0

Tore: Rettenbacher, Omerovic

SV Wolpertswende – SK CHT Austria Meiningen 1b 3:2

Tore: Schmidt (2), Spieß bzw. Stössel, Blauensteiner

FC Schwarzach 1b – Elektro Graf SC Hatlerdorf Juniors 0:2

Tore: Macanu, Omerovic

Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b – SK CHT Austria Meiningen 1b 4:0

Tore: Todorovic, Kohlhaupt, Abdillahi, Ceylan

SV Wolpertswende – FC Schwarzach 1b 2:1

Tore: Polka, Wetzel bzw. Bulgat

SK CHT Austria Meiningen 1b – Elektro Graf SC Hatlerdorf Juniors 0:4

Tore: Rettenbacher, Macanu (je 2)

FC Schwarzach 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b 2:0

Tore: Hodzic, Bulgat

Elektro Graf SC Hatlerdorf Juniors – SV Wolpertswende 1:2

Tore: Omerovic bzw. Polka (2)

Endstand

SV Wolpertswende 4 3 0 1 8:6 9* SC Hatlerdorf Juniors 4 3 0 1 9:2 9* FC Hard 1b 4 2 0 2 6:5 6 FC Schwarzach 1b 4 1 1 2 3:4 4 SK Meiningen 1b 4 0 1 3 2:11 1

*Aufsteiger in die 1b-Finalrunde

Gruppe 2

FC Mohren Dornbirn Juniors – SV typico Lochau 1b 4:1

Tore: Dünser (2), Altundal, Jovicic bzw. Pichler

Zima FC Langenegg 1b – Intemann FC Lauterach 1c 0:2

Tore: Hämmerle, David Kloser

FC Klostertal 1b – FC Mohren Dornbirn Juniors 0:2

Tore: Altundal, Demircan

SV typico Lochau 1b – Zima FC Langenegg 1b 1:3

Tore: Biegger bzw. Plüss (2), Feuerstein

Intemann FC Lauterach 1c – FC Klostertal 1b 4:1

Tore: David Kloser (3), Hämmerle bzw. Domig

FC Mohren Dornbirn Juniors – Zima FC Langenegg 1b 3:1

Tore: Kaya (2), Altundal bzw. Fink

SV typico Lochau 1b – Intemann FC Lauterach 1c 1:3

Tore: Reichart bzw. Sem Kloser (2), Dietrich

Zima FC Langenegg 1b – FC Klostertal 1b 1:4

Tore: Feuerstein bzw. Jonas Fritz (4)

Intemann FC Lauterach 1c – FC Mohren Dornbirn Juniors 1:2

Tore: Oguzhan bzw. Jovicic, Tomic

FC Klostertal 1b – SV typico Lochau 1b 2:1

Tore: Ayala, Nemi bzw. Reichart

Endstand

FC Dornbirn 1b 4 4 0 0 11:3 12* FC Lauterach 1b 4 3 0 1 10:4 9* FC Klostertal 1b 4 2 0 2 7:8 6 FC Langenegg 1b 4 1 0 3 5:10 3 SV Lochau 1b 4 0 0 4 4:12 0

*Aufsteiger in die 1b-Finalrunde

Vorrundengruppe III (3. Jänner 2019, 18.30 Uhr): World-of-Jobs VfB Hohenems 1b, KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b, Unterberger Automation FC Nüziders 1b, SC Vandans, FC Intemann Lauterach 1b

Vorrundengruppe IV (3. Jänner 2019, 20.45 Uhr): Cashpoint SCR Altach 1b, Schnitzelhaus SC Tisis 1b, Meusburger FC Wolfurt 1b, FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b, SPG Gaißau/Höchst 1b

1b-Finale: Samstag, 5. Jänner 2019, 12.30 – 16.30 Uhr: Die beiden Erstplatzierten aus den vier Vorrundengruppen bestreiten das Achter-Finale der 1b-Mannschaften und kämpfen um den Turniersieg.

Finalgruppe I: SV Wolpertswende, Intemann FC Lauterach 1b, Erster Gruppe 3, Zweiter Gruppe 4