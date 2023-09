FC BW Feldkirch zählt zu den großen Überraschungen

Schnellrieder-Team liegt in der Fußball Vorarlbergliga voran und nun kommt der Topfavorit nach Gisingen.

FELDKIRCH. Verkehrte Fußballwelt in der Vorarlbergliga. Nicht Topfavorit und Großeinkäufer FC Bizau ist Tabellenführer, sondern der starke Aufsteiger Sparkasse FC BW Feldkirch. Nach einem Fünftel der Meisterschaft liegen die Montfortstädter vor den drei Wälderklub Bezau, Schwarzenberg und Hittisau in der Tabelle in Führung und sind nun die großen Gejagten. Die Blau-Weißen mit Erfolgstrainer Oliver Schnellrieder zählen nach einem perfekten Saisonstart zu den Überraschungsmannschaften. Dank der drei Auswärtserfolge und einem Heimsieg ist Feldkirch das Team der Stunde in der Vorarlbergliga. Mit nur fünf Gegentreffern hat Feldkirch die beste Abwehrreihe und mit Tormann Jovan Petrovic einen sicheren Rückhalt. Die größten Entdeckungen trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind die beiden Eigenbauspieler Bader Belhaj (17) und Nije Ansumana (20) sowie die Neuerwerbungen Raphael Martin (23), Nebojsa Spasojevic (20) und die beiden ehemaligen Altacher Kicker David Schnellrieder und Yavuz Bal. Dieser neuformierten Truppe gehört die Zukunft in dieser Leistungsstufe. Gute Erinnerungen hat Feldkirch an den kommenden Gegner Bizau. Vor sechs Jahren haben die Montfortstädter die Hinterwälder in der Relegation um den Aufstieg in die Vorarlbergliga mit 2:1 besiegt und durften jubeln. Nun kommt der Vorletzte Bizau am Samstag, 16. September, 14.30 Uhr, ins Gisinger Waldstadion und hoffen auf den ersten Saisonsieg. Die Statistik spricht für die Wälder: Sechs Siege und ein Remis gab es in den letzten Aufeinandertreffen für Bizau. Das Selbstvertrauen und die Qualität im Aufgebot genießt Feldkirch als der große Pluspunkt.VN-TK