FC Blau-Weiß Feldkirch startet ins Frühjahr

Auftakt in die neue Saison.

FELDKIRCH-GISINGEN Seit vergangenem Wochenende ist die fußballfreie Zeit vorbei und es geht wieder ans Eingemachte. Als Tabellenletzter ging der Traditionsverein in die Winterpause, der Verein verstärkte sich allerdings mit vier neuen Spielern, um im Frühjahr noch schlagkräftiger zu sein. Beim Auftakt empfing die erste Kampfmannschaft den Tabellendritten SC SW Bregenz im Rahmen der ersten Frühjahrsrunde der Vorarlbergliga. In jener Partie erkämpften sich die Montfortstädter, die taktisch perfekt auf den Gegner eingestellt waren, einen verdienten Punkt vor einer satten Zuschauerkulisse im Waldstadion Gisingen.

Der Vorstand beschloss in der Rückserie darüber hinaus dem Heimpublikum etwas zu bieten und so entstand die Idee des bekannten Elferkönigs. Drei zahlende Zuschauer erhalten beim Erwerb einer Tageskarte ein Los. Diejenigen, die im Besitz eines solchen sind, dürfen sich in der Halbzeitpause gegen den Ersatztorhüter im Elfmeterschießen behaupten, wobei die Männer aus elf Metern und die Frauen aus acht Metern Entfernung antreten. Ist der Versuch erfolgreich, ist man fürs Finale beim Saisonabschluss (1. Juni 2019) gegen den SC Röthis qualifiziert. Zu Ostern ist eine weitere Aktion geplant. etu