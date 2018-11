FC Blau-Weiß Feldkirch im neuen Gewand

Neue Dressen und Trainerwechsel im Waldstadion Gisingen.

FELDKIRCH Anlässlich des letzten Heimspiels im Jahr 2018 schlüpften die Akteure des Sparkasse FC BW Feldkirch erstmals ins neue JAKO-Spieltrikot. So spielen Kapitän Lukas Schatzmann und Co. künftig im Waldstadion in blau-grau-weiß, auswärts agieren die Montfortstädter in blau und weiß. „Ein großer Dank gebührt hierbei unserem Trikotsponsor Biedenkapp Stahlbau GmbH aus Wangen im Allgäu“, sagt Obmann Bernhard Neuberger.