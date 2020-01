FC 07 lud zum Hallenkick

Beim bereits 19. Michael Bischof-Hallenturnier des FC Lustenau 07 kämpften vergangenes Wochenende 85 Fußballnachwuchsteams aus drei Nationen um Tore und Punkte.

Toller Nachwuchshallenfußball begeisterte am vergangenen Wochenende drei Tage lang die Zuschauer und Zuschauerinnen in der Gymnasiumhalle in Lustenau. Während in Österreich und Schweden gerade die Handball-EM über die Bühne geht und in den USA die Basketball-Liga NBA in die heiße Phase kommt, zeigten in Lustenau 85 Nachwuchsteams, dass in Sporthallen auch fußballerisch einiges aufs Parkett gezaubert werden kann. So haben das auch die beiden Organisationschefs des Turniers, Robert Ruault und Julian Regittnig, gesehen: „Die Mannschaften haben richtig guten Fußball geboten. Knappe Ergebnisse, Hochspannung und viele Tore, was will man mehr?“, so das gleichlautende Resümee der beiden.