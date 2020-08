Favoritensterben beim Uniqua-VFV-Cup

Gleich zwei Dornbirner Vereine müssen sich bereits in der zweiten Runde verabschieden.

Dornbirn. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Der Eliteligaklub Hella DSV Dornbirn und der bis jetzt ungeschlagene Tabellenführer in der Vorarlberg-Liga, der SC Admira Dornbirn, kassierten am Dienstag bittere Niederlagen in der zweiten Runde im VFV-Uniqua-Cup.