Favoritensieg im Futsalcup in Bregenz

Das PG Mehrerau gewann das Endspiel gegen Nüziders knapp.

Am Mittwoch, den 08.02.2023 fand die 22.Sparkasse -FUTSALCUP Landesmeisterschaft in Bregenz statt.

In den spannenden und teils sehr knappen Gruppenspielen setzten sich das PG Mehrerau, SMS Nüziders, SMS Satteins und die MS Hard am See durch und bildeten die Paarungen für die Halbfinals.

Vor einem begeisterten Publikum in der vollen Arena in Bregenz Schendlingen setzte sich der Topfavorit PG Mehrerau knapp mit 1.0 gegen Hard am See durch, mit dem gleichen Ergebnis gewann die SMS Nüziders ihr Halbfinale gegen die SMS Satteins.